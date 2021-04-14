В Україні готуються видворити топконтрабандистів зі списку РНБО: ЗМІ назвали імена

Україна готує процедуру депортації трьох колишніх громадян України, проти яких Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції через контрабанду.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в Кабінеті міністрів. За словами співрозмовника, йдеться про Вадима Альперіна (громадянство Ізраїлю), Араіка Амірханяна (громадянство Вірменії) та Олександра Ерімічука (громадянство Румунії).

"Схвалені РНБО санкції за контрабанду передбачають втрату деякими особами українського громадянства. Відповідно до ухваленого рішення, зараз готується передбачена національним законодавством процедура депортації трьох колишніх громадян України", – розповіло джерело.

Воно також додало, що 15 квітня РНБО проведе ще одне засідання, на якому буде ухвалено рішення "для захисту національної безпеки".

Нагадаємо, що РНБО 2 квітня впровадила санкції проти 10 фізичних осіб. Хто фігуранти списку – почитати можна тут.

За словами глави президента Володимира Зеленського, цих людей можна назвати топдесяткою української контрабанди. Обмеження мають на увазі блокування активів і майна. Глава держави запевнив, що це перша, але не остання "десятка".

Через два дні – 4 квітня – президент підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки.