В Украине готовятся выдворить топ-контрабандистов из списка СНБО: СМИ назвали имена

Юрий Сергиенко Личные финансы 21:28, 14.04.2021 Обновлено: 21:56, 14.04.2021

Украина готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины, против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции из-за контрабанды.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в Кабинете министров. По словам собеседника, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).

"Одобренные СНБО санкции за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами украинского гражданства. В соответствии с принятым решением, сейчас готовится предусмотренная национальным законодательством процедура депортации трех бывших граждан Украины", – рассказал источник.

Он также добавил, что 15 апреля СНБО проведет еще одно заседание, на котором будут приняты решения "для защиты национальной безопасности".

Напомним, что СНБО 2 апреля ввел санкции против 10 физических лиц. Кто фигуранты списка – почитать можно здесь.

По словам главы президента Владимира Зеленского, этих людей можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества. Глава государства заверил, что это первая, но не последняя "десятка".

Через два дня – 4 апреля – президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности.

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