У Криму визнали, що дощі не допомогли розв'язати проблему з водою

У Криму недавні сильні опади поки не вплинули на гідрологічну ситуацію на окупованому півострові.

"Дощі пройшли. Найсуттєвіші випали в степових районах, а не там, де нам хотілося. У басейнах річок опади пройшли, але невеликі. Істотно гідрологічна ситуація не покращилася", – повідомила начальниця відділу гідрології гідрологічних прогнозів Наталія Охременко у коментарі "РИА Новости".

"Невеликі підвищення рівня води були на притоках Бельбека і на річці Чорна – в межах 7-13 сантиметрів. На Альмі стік не поновився", – додала Охременко.

Однак, за її словами, змінитися ситуація може вже найближчим часом.

"Синоптики обіцяють нестійку погоду, опади 12-13 січня, а 14-15 очікується сніг. У горах він уже пішов. Сподіваємося, чекаємо", – резюмувала Охременко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На півострові існують серйозні проблеми з водопостачанням. У Криму зупиняють перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя. Із 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором.

Колишня "прокурорка" Криму й нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові. Вона визнала, що там не залишилося прісної води.

Також Україна планує перешкоджати співпраці великої міжнародної компанії з Росією у роботі над опрісненням води в тимчасово окупованому Криму.

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.