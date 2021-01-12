В Крыму признали, что дожди не помогли решить проблему с водой

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
2,0 т.
В Крыму признали, что дожди не помогли решить проблему с водой

В Крыму недавние сильные осадки пока не повлияли на гидрологическую ситуацию на оккупированном полуострове.

"Дожди прошли. Самые существенные выпали в степных районах, а не там, где нам хотелось. В бассейнах рек осадки прошли, но небольшие. Существенно гидрологическая обстановка не улучшилась", – сообщила начальник отдела гидрологии гидрологических прогнозов Наталья Охременко в комментарии "РИА Новости".

"Небольшие повышения уровня воды были на притоках Бельбека и на реке Черная – в пределах 7-13 сантиметров. На Альме сток не возобновился", – добавила Охременко.

Однако, по ее словам, измениться ситуация может уже в ближайшее время.

"Синоптики обещают неустойчивую погоду, осадки 12-13 января, а 14-15 ожидается снег. В горах он уже пошел. Надеемся, ждем", – резюмировала Охременко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.

УкраинаОккупация КрымаКрым без водыКрым