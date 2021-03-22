Розмальований фасад Офісу президента відмиють за 250-300 тисяч
Роботи з очищення фасаду будівлі Офісу президента в Києві від фарби обійдуться в 250-300 тисяч гривень.
Державне управління справами наразі обирає компанію, яка займеться такими роботами, повідомляється на сторінці ОП у Facebook.
Зазначається, що вже заявки подали близько 10 компаній, які пропонують відмити фарбу з будівлі на Банковій.
"Держуправління справами обиратиме компанії, які здатні виконати необхідні роботи і вартість послуг яких буде найменшою. Наразі близько 10 компаній запропонували свої послуги... вони оцінюють свою роботу в 250-300 тисяч гривень", – підкреслили в ОП.
Також триває підбір компаній, які виконають ремонт будівлі: необхідно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, зокрема, окремих кабінетів на різних поверхах, де сталося загоряння.
Раніше стало відомо, що загальна вартість відновлювальних робіт оцінюється в 2 млн грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, засудженого за викрадення депутата. Протестувальники запалили фаєри, запустили піротехніку, облили будівлю фарбою і вибили шибки.
У поліції зазначили, що за фактом подій біля ОП було відкрито кримінальне провадження та є один затриманий.
Зі свого боку організатори акції заявили, що вони не планували бити шибки.
Глава ОП Андрій Єрмак під час переговорів із послами країн G7 зазначив, що учасники протесту були налаштовані на провокацію конфлікту.