Разрисованный фасад Офиса президента отмоют за 250-300 тысяч

Стоимость работ по очистке фасада здания Офиса президента в Киеве от краски обойдется в 250-300 тысяч гривен.

Государственное управление делами сейчас выбирает компанию, которая займется такими работами, сообщается на странице ОП в Facebook.

Отмечается, что уже заявки подали около 10 компаний, которые предлагают отмыть краску со здания на Банковой.

"Госуправделами будет выбирать компании, которые способны выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей. Сейчас около 10 компаний предложили свои услуги… они оценивают свою работу в 250-300 тысяч гривен", – подчеркнули в ОП.

Также продолжается подбор компаний, которые выполнят ремонт здания: необходимо заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в частности, отдельных кабинетов на разных этажах, где произошло возгорание.

Ранее стало известно, что общая стоимость восстановительных работ оценивается в 2 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL: