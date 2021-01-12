Росія потрапила до топ-3 головних торгових партнерів України в 2020 році

Україна за підсумками 2020 року найбільше імпортувала товарів із Китаю – $8,3 млрд, Німеччини – $5,1 млрд та Росії – $4,6 млрд.

Експортували з України найбільше до Китаю – $7,1 млрд, Польщі – $3,3 млрд, Росії – $2,7 млрд. Про це на Facebook повідомила Державна митна служба.

Загалом товарообіг минулого року склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж 2019 року – $110,5 млрд.

За 12 місяців в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (порівняно з аналогічним періодом 2019 імпорт зменшився на $6,2 млрд).

Експортували з України на $49,2 млрд (зменшення експорту склало $0,85 млрд). Сальдо (різниця між експортом та імпортом) від'ємне – $5 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2021 року розпочали діяти умови зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Ізраїлем і Україною. В майбутньому це дозволить збільшити товарообіг удвічі, до $2 млрд.

Угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем була підписана сторонами ще 21 січня 2019 року. Верховна Рада ратифікувала документ у липні 2019 року, а в серпні Зеленський підписав закон про затвердження угоди про ЗВТ з Ізраїлем.