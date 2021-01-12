Россия попала в топ-3 главных торговых партнеров Украины в 2020 году

Украина по итогам 2020 года больше всего импортировала товаров из Китая – $8,3 млрд, Германии – $5,1 млрд и России – $4,6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд. Об этом на Facebook сообщила Государственная таможенная служба.

Общий товарооборот в прошлом году составил $103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в 2019 году – $110,5 млрд.

За 12 месяцев в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 импорт уменьшился на $6,2 млрд).

Экспортировали из Украины на $49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $0,85 млрд). Сальдо (разница между экспортом и импортом) отрицательное – $5 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января 2021 года начали действовать условия зоны свободной торговли (ЗСТ) между Израилем и Украиной. В будущем это позволит увеличить товарооборот в два раза, до $2 млрд.

Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем было подписано сторонами еще 21 января 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ в июле 2019 года, а в августе Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о ЗСТ с Израилем.

Причиной задержки ратификации соглашения Израилем стало проведение парламентских выборов. В марте они состоялись в третий раз подряд, поскольку премьер-министр Нетаньяху не мог сформировать правительство после двух выборов в апреле и сентябре 2019 года.