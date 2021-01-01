В Україні запрацювала зона вільної торгівлі з Ізраїлем: що зможемо отримати

З 1 січня 2021 року розпочали діяти умови зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Ізраїлем і Україною. В майбутньому це дозволить збільшити товарообіг в два рази, до $2 млрд.

Про нову угоду раніше повідомляв у своєму блозі в Twitter президент Володимир Зеленський. ЗВТ включає скасування ввізних мит на промислові товари (крім ювелірних виробів). Україна скасує 70% мит, а Ізраїль – 80%.

Нульове мито діятиме на 60% агропромислових товарів з боку Ізраїлю і 34% з боку України. Згідно з експертними оцінками, товарообіг між Україною і Ізраїлем може збільшитися в два рази і досягти $ 2 млрд уже протягом 2-3 наступних років, при тому, що Україна стабільно має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами з Ізраїлем. Тобто в цю країну ми продаємо більше, ніж купуємо.

"В Ізраїлі стане більше якісних українських продуктів, зокрема українських солодощів, горіхів, соків, хлібобулочних виробів, м'яса птиці, готових продуктів з м'яса птиці, молочних продуктів, рослинних масел, яєць, меду. Через кілька років застосування нульового мита призведе до збільшення поставок в Ізраїль українського борошна, кетчупу, томатної пасти, насіння, тютюну, м'яса качки. Споживач в Ізраїлі цілком може очікувати зниження ціни на цю продукцію", – пояснив НВ заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем була підписана сторонами ще 21 січня 2019 року. Верховна Рада ратифікувала документ у липні 2019 року, а в серпні Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про ЗВТ з Ізраїлем.

Причиною затримки ратифікації угоди Ізраїлем стало проведення парламентських виборів. У березні вони відбулися втретє, оскільки прем'єр-міністр Нетаньягу не міг сформувати уряд після двох виборів у квітні й вересні 2019 року.