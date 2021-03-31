Імпорт струму з Білоруської АЕС не на користь відносинам України з НАТО, – Грищенко

Рішення України імпортувати електричну енергію з Білоруської АЕС режиму Олександра Лукашенка загрожує партнерським відносинам з країнами-членами НАТО.

Про це заявив дипломат, колишній віце-прем’єр і міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

"Тут однозначно це не в "плюс" і треба розбиратися в цьому. Це питання і політичне, і економічне і його треба терміново вирішувати", - заявив дипломат в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що на імпорт струму в умовах профіциту власних генеруючих потужностей виглядає як мінімум нелогічним.

"Однозначно, мені здається, в ситуації, коли у нас є власні атомні електростанції, краще їх більш активно використовувати, аніж закуповувати в Білорусії чи будь де", - додав Грищенко.

Нагадаємо, 18 березня Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.