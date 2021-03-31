Импорт тока с Белорусской АЭС не в пользу отношениям Украины с НАТО, – Грищенко

Решение Украины импортировать электроэнергию из Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко грозит партнерским отношениям со странами-членами НАТО.

Об этом заявил дипломат, бывший вице-премьер и министр иностранных дел Константин Грищенко.

"Здесь однозначно это не в "плюс" и надо разбираться в этом. Этот вопрос и политический и экономический и его надо срочно решать", - заявил дипломат в эфире телеканала "Украина24".

Он отметил, что на импорт тока в условиях профицита собственных генерирующих мощностей выглядит как минимум нелогичным.

"Однозначно, мне кажется, в ситуации, когда у нас есть собственные атомные электростанции, лучше их более активно использовать, чем закупать в Белоруссии или где угодно", - добавил Грищенко.

Напомним, 18 марта Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.