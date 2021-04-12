Глава НБУ заявив про відсутність розбіжностей з МВФ

У Національного банку України немає непорозумінь з експертами Міжнародного валютного фонду щодо програми фінансування.

"У межах діалогу щодо продовження співпраці з МВФ ми обговорили багато питань, у тому числі ту частину програми, яка є в межах відповідальності Національного банку. Хочу це підкреслити, у нас немає непорозумінь з експертами місії. Більше того, у нас спільне бачення результату, якого ми хочемо досягти", – повідомив у Facebook голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, Україна може отримати близько 2,73 млрд доларів, що сприятиме нарощенню ЗВР та покращенню показника композитного критерію МВФ щодо достатності міжнародних резервів.

"На зустрічі ми обмінялися думками щодо ініціативи директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої стосовно додаткової алокації СПЗ на суму близько 650 млрд доларів, яка спрямована на забезпечення додатковою ліквідністю світової економічної системи через поповнення міжнародних резервів держав-членів МВФ", – резюмував Шевченко.

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 2021 року 1,16 млрд СПЗ (спецправа запозичення). За офіційним курсом це становить близько 1,68 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні без готових домовленостей, проте самі переговори будуть тривати і співпраця продовжиться. Сторони активно обговорюють умови кредитного траншу, водночас кожен обстоює свою позицію.