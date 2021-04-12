Глава НБУ заявил об отсутствии разногласий с МВФ

У Национального банка Украины нет разногласий с экспертами Международного валютного фонда по программе финансирования.

"В рамках диалога о продолжении сотрудничества с МВФ мы обсудили много вопросов, в том числе ту часть программы, которая находится в пределах ответственности Национального банка. Хочу это подчеркнуть, у нас нет разногласий с экспертами миссии. Более того, у нас общее видение результата, которого мы хотим достичь", – сообщил в Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, Украина может получить около 2,73 млрд долларов, что будет способствовать наращиванию ЗВР и улучшению показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов.

"На встрече мы обменялись мнениями по инициативе директора-распорядителя МВФ Кристалини Георгиевой о дополнительной аллокации СПЗ на сумму около 650 млрд долларов, которая направлена на обеспечение дополнительной ликвидностью мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов МВФ", – резюмировал Шевченко.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться, и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждая отстаивает свою позицию.