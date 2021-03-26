Українцям показали тарифи на газ на квітень: для кого злетить ціна

В Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підняти тариф з 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.

Про це повідомляє видання ГазПравда. Так, Нафтогаз лишив ціну на рівні 6,86 грн за кубометр. Стільки ж за кубометр проситиме й компанія "Галнафтогаз".

Постачальники "Еру Людям" і "Еру Трейдінг" оприлюднили цінник у 6,75 грн за кубометр. По 6,88 грн за кубометр продаватиме "ЕВОДА ТРЕЙД" комунального підприємства "Луцькводоканал".

Чимало постачальників, зокрема регіональні газзбути, озвучили ціну в 6,99 грн за куб. Однак кілька компаній оприлюднили й значно вищі ціни. Зокрема, постачальник "Маргаз" дав ціну 8,25, а "Азовгаз" – 8,85 грн за кубометр.

Нагадаємо, в Україні вже 25 квітня, згідно з проєктом постанови Національної комісії у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), усі постачальники повинні опублікувати річні тарифи на газ. Однак тарифи можуть бути менш вигідні ніж у ситуації, якби річні ціни ввели після кінця сезону.

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