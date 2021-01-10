Шахраї захоплюють соцмережі українців і вганяють у борги: експерти дали важливі поради

В Україні почастішали випадки крадіжок акаунтів в соціальних мережах. Після шахраї використовують їх для того, щоб від чужого імені просити борги або шантажувати жертви розкриттям особистої інформації. Щоб врятуватися від схеми, експерти радять дотримуватися трьох правил.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Якщо раніше зломщики цілилися на велику здобич, наприклад, на рахунки компаній, то тепер з'явилося більше способів монетизувати зламані облікові записи, і проблема зачіпає більшу кількість людей", – розповідає співзасновник "Українського Кіберальянсу" Андрій Баранович.

Використовувати різні паролі в різних соцмережах. "Якщо, наприклад, роздобули ваш пароль, то його можна спробувати ввести в інших акаунтах, зокрема банківських", – пояснює співзасновник "Українського Кіберальянсу" Андрій Баранович.

Видаляти провокаційну інформацію з соціальних мереж і месенджерів. Якщо в ваших листуваннях або фотографіях, які ви відправляли в особистих повідомленнях, є щось, чого ви б не хотіли показувати іншим, краще це "почистити". У такому разі у шахраїв не буде можливості шантажувати вас. Якщо раніше на "вудку" потрапляли тільки відомі особистості, то зараз, коли акаунти в соцмережах активно введуть мільйони українців, жертвою може стати будь-хто.

Не відкривати лінки на невідомі ресурси. Найчастіше шахраї надсилають скорочені посилання які починаються з "bit.ly". Це дозволяє обійти систему безпеки соціальної мережі або месенджера.

Раніше OBOZREVATEL публікував розмову з шахраєм, якому вдалося змусити українку переслати йому 500 грн. Після цього зловмисник зник.