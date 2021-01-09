Мошенники шантажируют и вымогают деньги у украинцев через Facebook и Telegram: как не стать жертвой

В Украине участили случаи кражи страниц в социальных сетях и мессенджерах. Мошенники рассылают вредоносные сообщения, захватывают аккаунты и с их помощью берут деньги в долг у знакомых жертвы.

О том, как не лишиться средств и защитить себя, читайте в материале OBOZREVATEL.

Количество украинцев в соцсетях и мессенджерах растет с каждым месяцем, вместе с тем увеличивается и число пострадавших от кибератак, рассказывает эксперт в сфере кибербезопасности Глеб Пахаренко. С таким мнением соглашаются большинство опрошенных аналитиков.

"Если раньше взломщики целились на крупную добычу, например, на счета компаний, то теперь появилось больше способов монетизировать взломанные аккаунты, и проблема затрагивает большее количество людей", – рассказывает OBOZREVATEL соучредитель "Украинского Киберальянса" Андрей Баранович.

Как монетизируют взломанные аккаунты:

требуют деньги для того, чтобы вернуть доступ к аккаунту;

рассылают просьбы одолжить деньги "друзьям" в соцсетях;

шантажируют личной информацией, которую получают из соцсетей и взломанных девайсов;

через программное обеспечение получают доступ к мобильному банкингу.

Иногда украденный аккаунт уже невозможно восстановить, добавляет Пахаренко. К примеру, если завладели учетной записью в Telegram и сменили номер телефона, пройти процедуру восстановление будет крайне сложно.

"Если открыли линк от "друга", аккаунт которого взломали, можете попасть на рекламу, на папку загрузки. На устройство может быть загружена программа, которая после автоматически без подтверждения "доскачивает" другое вредоносное программное обеспечение. Иногда по линку можно попасть на сайт, который потребует ввести личные данные, данные банковской карты", – говорит руководитель отдела внешних коммуникаций и маркетинга антивирусной компании Zillya! Владислав Андрианов.

Глеб Пархоменко добавляет: легче всего получить доступ к тем телефоном, на которых уже установлены сомнительные приложения. Лазейкой для мошенников могут быть, например, дополнения к мобильным играм, которые скачивают для "апгрейда" персонажей или особых "бонусов".

"Если вы скачиваете только лицензированные приложения, например, на Play Market, не даете доступ к личным данным, то, скорее всего, проблем не будет. Также нужна лицензированная версия операционной системы, обновленный браузер", – говорит Пархоменко.

Киевлянин Александр, который стал жертвой кибермошенников, рассказывает: доступ к своей странице Facebook он потерял за считанные минуты. Просто открыл линк, который ему прислал друг в другой соцсети.

"Открыл линк, меня выбило на страницу Facebook. Ну, я авторизовался и забыл об этом. А через пару часов зашел в мессенджер и увидел, что с моей странице разослали десятки сообщений с просьбой одолжить тысячу гривен до вечера. К счастью, друзей у меня мало и никто денег не дал. А может я быстро спохватился просто", – рассказывает Александр.

Использовать разные пароли в разных соцсетях. "Если, к примеру, раздобыли ваш пароль, то его можно попробовать ввести в других аккаунтах, в том числе банковских", – поясняет Андрей Баранович. Удалять провокационную информацию из социальных сетей и мессенджеров. Если в ваших переписках или фотографиях, которые вы отправляли в личных сообщениях, есть что-то, чего вы бы не хотели показывать другим, лучше это "почистить". В таком случае у мошенников не будет возможности шантажировать вас. Если раньше на "удочку" попадались только известные личности, то сейчас, когда аккаунты в соцсетях активно введут миллионы украинцев, жертвой вымогательства может стать любой. Не открывать линки на неизвестные ресурсы. Чаще всего мошенники присылают сокращенные ссылки которые начинаются с "bit.ly". Это позволяет обойти систему безопасности социальной сети или мессенджера.

Единственный способ защитить себя – отказаться от использования сомнительных программ и приложений и не открывать ссылки, которые вызывают сомнения. Если вы не уверены, что линк прислал не мошенник, попробуйте скопировать его и ввести в адресную строку поисковика. Также стоит аккуратнее относиться к информации, которой вы делитесь через мессенджеры. Даже если вы удалите фотографии и сообщения со своего аккаунта, никто не может гарантировать, что хакеры не смогут взломать учетную запись собеседника.