Із 1 травня "липові" лікарняні вже не пройдуть: у МОЗ розробили новий документ

Всі медустанови і фізичні особи-підприємці (ФОП), які здійснюють медичну практику, зобов'язані будуть із 1 травня 2021 року видавати суто електронні лікарняні. Однак таке зобов'язання буде діяти за наявності відповідної технічної можливості.

Про це йдеться в проєкті наказу МОЗ, яким планують врегулювати деякі питання формування та видачі медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Документ розміщено для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Проєктом наказу планується встановити, що внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних висновків є обов'язковим із 1 травня 2021 року для всіх закладів охорони здоров'я та ФОП, які отримали ліцензію на медичну практику. Однак до появи такої технічної можливості листок непрацездатності буде заповнюватися відповідно до чинних на сьогодні вимог.

Документом передбачається, що така технічна можливість виникає з дати оприлюднення на вебсайті електронної системи охорони здоров'я (eHealth) інформації щодо під'єднаних до центральної бази даних електронних медичних інформаційних систем і відповідного розширення їхніх функціональних можливостей. Технічні вимоги до функціоналу таких систем будуть визначатися окремо Національною службою здоров'я.

Згідно з пояснювальною запискою, сьогодні суттєвою проблемою в державі є фальсифікація паперових лікарняних. Так, за 9 місяців 2020 року від страхувальників прийнято заяв-розрахунків для фінансування матеріального забезпечення для більш ніж 1,6 млн застрахованих осіб на суму 10,7 млрд грн. Разом із тим, поширені масові практики "продажу" підроблених лікарняних і необґрунтованої видачі справжніх лікарняних недобросовісними лікарями.

"На сьогодні Фонд соціального страхування перевіряє не більше ніж 10% листків непрацездатності. Держава втрачає понад 1 млн грн на рік на оплату необґрунтовано виданих листків непрацездатності, враховуючи тільки підтверджені випадки за результатами перевірки", – йдеться в документі.

У МОЗ очікують, що впровадження електронних лікарняних сприятиме:

запобіганню зловживанням під час видачі листків непрацездатності;

забезпеченню оформлення медичного висновку про тимчасову непрацездатність із першого дня звернення громадянина і запобігання його відкриттю заднім числом;

діджиталізації сфери охорони здоров'я та зменшенню навантаження на медичних працівників через впровадження електронних форм медичної документації;

зменшенню витрат із держбюджету на закупівлю паперових форм бланків листків непрацездатності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінсоцполітики розробили законопроєкт, яким пропонується кардинально зменшити розмір лікарняних для українців і штрафувати лікарів за підроблені медичні висновки.