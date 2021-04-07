С 1 мая "липовые" больничные уже не пройдут: в Минздраве разработали новый документ

Все медучреждения и физические лица-предприниматели (ФЛП), которые осуществляют медицинскую практику, обязаны будут с 1 мая 2021 года выдавать исключительно электронные больничные. Однако такое обязательство будет действовать при наличии соответствующей технической возможности.

Об этом идет речь в проекте приказа МОЗ, которым планируют урегулировать некоторые вопросы формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности. Документ размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Проектом приказа планируется установить, что внесение медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестр медицинских заключений является обязательным с 1 мая 2021 года для всех учреждений здравоохранения и ФЛП, которые получили лицензию на медицинскую практику. Однако до появления такой технической возможности листок нетрудоспособности будет заполняться в соответствии с действующими на сегодня требованиями.

Документом предусматривается, что такая техническая возможность возникает с даты обнародования на веб-сайте электронной системы здравоохранения (eHealth) информации о подключенных к центральной базе данных электронных медицинских информационных систем и соответствующем расширении их функциональных возможностей. Технические требования к функционалу таких систем будут определяться отдельно Национальной службой здоровья.

Согласно пояснительной записке, сегодня существенной проблемой в государстве являет фальсификация бумажных больничных. Так, за 9 месяцев 2020 года от страхователей принято заявлений-расчетов для финансирования материального обеспечения для более чем 1,6 млн застрахованных лиц на сумму 10,7 млрд грн. Вместе с тем, распространены массовые практики "продажи" поддельных больничных и необоснованной выдачи подлинных больничных недобросовестными врачами.

"На сегодня Фонд социального страхования проверяет не более 10% листков нетрудоспособности. Государство теряет более 1 млн грн в год на оплату необоснованно выданных листков нетрудоспособности, учитывая только подтвержденные случаи по результатам проверки", - говорится в документе.

В МОЗе ожидают, что внедрение электронных больничных будет способствовать:

предотвращению злоупотреблениям при выдаче листков нетрудоспособности;

обеспечению оформления медицинского заключения о временной нетрудоспособности с первого дня обращения гражданина и предотвращению его открытия задним числом;

диджитализации сферы здравоохранения и уменьшению нагрузки на медицинских работников из-за внедрения электронных форм медицинской документации;

уменьшению расходов из госбюджета на закупку бумажных форм бланков листков нетрудоспособности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минсоцполитики разработали законопроект, которым предлагается кардинально уменьшить размер больничных для украинцев и штрафовать врачей за поддельные медицинские выводы.