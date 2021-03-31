Нардеп витратив мільйони на годинники і носить їх в Раду: в декларації елітний одяг і мільярди в біткоїнах

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
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6,9 т.
Декларація Анатолія Урбанського

Народний депутат від партії "За майбутнє" Анатолій Урбанський, який прийшов до Верховної Ради з годинником за 750 тис. грн, вніс до своєї декларації ювелірні вироби, аксесуари та дорогий одяг на мільйони гривень. Тільки на годинники депутат за приблизними оцінками витратив близько 116 тис. доларів (3,2 млн грн в еквіваленті).

Згідно з опублікованою НАЗК декларацією Урбанського, сім'я депутата володіє годинами Maurice Lacroix, Breguet, Rolex, Jaeger-LeCoultre та ін. OBOZREVATEL проаналізував приблизну вартість аксесуарів.

Maurice Lacroix жіночі, сталь, діаманти, перламутр – 6,6 тис. доларів

Нардеп витратив мільйони на годинники і носить їх в Раду: в декларації елітний одяг і мільярди в біткоїнах

Girard-Perregaux жіночі, сталь, діаманти, сапфірове скло, перламутр – 20 тис. доларів

Нардеп витратив мільйони на годинники і носить їх в Раду: в декларації елітний одяг і мільярди в біткоїнах

Breguet жіночі, золото, діаманти, сапфірове скло, перламутр – 6,3 тис. доларів

Нардеп витратив мільйони на годинники і носить їх в Раду: в декларації елітний одяг і мільярди в біткоїнах

Breguet чоловічі, рожеве золото, сапфірове скло – 21 тис. доларів

Нардеп витратив мільйони на годинники і носить їх в Раду: в декларації елітний одяг і мільярди в біткоїнах

Rolex чоловічі, золото, сапфірове скло – 20,5 тис. доларів

Нардеп витратив мільйони на годинники і носить їх в Раду: в декларації елітний одяг і мільярди в біткоїнах

Patek Philippe чоловічі, рожеве золото, сапфірове скло – 13 тис. доларів

Нардеп витратив мільйони на годинники і носить їх в Раду: в декларації елітний одяг і мільярди в біткоїнах

Jaeger-LeCoultre чоловічі, рожеве золото – 13,5 тис. доларів

Нардеп витратив мільйони на годинники і носить їх в Раду: в декларації елітний одяг і мільярди в біткоїнах

Girard-Perregaux рожеве золото, сапфірове скло – 28 тис. доларів

Нардеп витратив мільйони на годинники і носить їх в Раду: в декларації елітний одяг і мільярди в біткоїнах

Дружина депутата володіє ювелірними виробами, загальна вартість яких становить кілька мільйонів гривень. Серед них:

  • Chaumet – сережки, біле золото, кераміка, родій, сапфіри

  • Chaumet – кільце, біле золото, діаманти

  • Boucheron – кільце, біле золото, рубіни, сапфіри

  • Boucheron – сережки, затемнене біле золото, цафоріти, сапфір різнокольоровий

  • Damiani – кільце

  • Damiani – сережки з білого золота

  • Cartier – браслет подружжя з рожевого золота

  • Bvlgari – кільце, рожеве золото з діамантами

У власності політика також: картини Михайла Тодорова "Ланжерон", "Кримський пейзаж", картина Ломикіна (пейзаж), Строгонова "Жовтий вітер", Гапчинської "Господиня Одеської галереї" і "Картярі"

Ще в серпні 2017-го нардеп купив біткоїни на 754 млн грн, курс виріс з того моменту в 9 разів і зараз депутат нібито володіє криптовалютою на 6,8 мрд грн.

Нардеп витратив мільйони на годинники і носить їх в Раду: в декларації елітний одяг і мільярди в біткоїнах

За минулий рік дружина депутата задекларувала дохід в 2 млн грн від компанії "Рівертранс". Ще 600 тис. вона заробила підприємницькою діяльністю. Зарплата самого нардепа склала всього лише 452 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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