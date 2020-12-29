Венедіктова вже два тижні тягне підписання підозр у справі ПриватБанку – ЗМІ

Вікторія Довгань Ринки та компанії 15:14, 29.12.2020 Оновлено: 16:53, 29.12.2020

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова нібито вже протягом двох тижнів не підписує отриманих підозр у справі ПриватБанку.

Водночас, як пише "Економічна правда", посилаючись на свої джерела, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) передало всі необхідні документи їй особисто. Але жодної реакції на це не було.

Показово, що Венедіктова є членкинею груп прокурорів, які ведуть три основні провадження щодо групи "Приват".

Акцентуємо, в Європейському союзі нагадали Україні про важливість розслідування можливих корупційних махінацій колишніх власників ПриватБанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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