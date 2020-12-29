Венедиктова уже две недели тянет подписание подозрений по делу ПриватБанка – СМИ
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова якобы уже на протяжении двух недель не подписывает полученные подозрения по делу ПриватБанка.
При этом, как пишет "Экономическая правда", ссылаясь на свои источники, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) передало все необходимые документы ей лично. Но никакой реакции за этим не последовало.
Примечательно, что Венедиктова является членом групп прокуроров, которые ведут три основных производства по группе "Приват".
Акцентируем, в Европейском Союзе напомнили Украине о важности расследования возможных коррупционных махинаций бывших владельцев ПриватБанка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
еще в ноябре 2019 года бывший генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о многомиллиардном ущербе Украины из-за вывода средств из ПриватБанка до его национализации.
Убытки государства из-за этих схем в НАБУ оценили минимум в 100 млрд грн, но не исключили, что они могут достигать и 270 млрд грн.
Международное детективное агентство Kroll, в свою очередь, оценило сумму убытков Украины в $5,5 млрд (116,8 млрд грн).
1 мая 2020 года в НАБУ анонсировали скорое объявление подозрений по резонансному делу ПриватБанка.
В начале декабря иск бывших собственников ПриватБанка по поводу возврата им акций финучреждения был возобновлен в суде. Это чревато вероятной отменой его национализации.