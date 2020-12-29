Венедіктова вже два тижні тягне підписання підозр у справі ПриватБанку – ЗМІ
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова нібито вже протягом двох тижнів не підписує отриманих підозр у справі ПриватБанку.
Водночас, як пише "Економічна правда", посилаючись на свої джерела, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) передало всі необхідні документи їй особисто. Але жодної реакції на це не було.
Показово, що Венедіктова є членкинею груп прокурорів, які ведуть три основні провадження щодо групи "Приват".
Акцентуємо, в Європейському союзі нагадали Україні про важливість розслідування можливих корупційних махінацій колишніх власників ПриватБанку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ще в листопаді 2019 року колишній генпрокурор Руслан Рябошапка передав до НАБУ справу про багатомільярдні збитки України через виведення коштів із ПриватБанку до його націоналізації.
Фінансові втрати держави через ці схеми в НАБУ оцінили мінімум у 100 млрд грн, але водночас припустили, що вони можуть сягати і 270 млрд грн.
Міжнародне детективне агентство Kroll, зі свого боку, оцінило суму збитків України у $5,5 млрд (116,8 млрд грн).
1 травня 2020 року в НАБУ анонсували швидке оголошення підозр у резонансній справі ПриватБанку.
На початку грудня позов колишніх власників ПриватБанку щодо повернення їм акцій фінустанови було поновлено в суді. Це загрожує можливим скасуванням її націоналізації.