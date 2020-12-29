Венедіктова вже два тижні тягне підписання підозр у справі ПриватБанку – ЗМІ

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова нібито вже протягом двох тижнів не підписує отриманих підозр у справі ПриватБанку.

Водночас, як пише "Економічна правда", посилаючись на свої джерела, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) передало всі необхідні документи їй особисто. Але жодної реакції на це не було.

Показово, що Венедіктова є членкинею груп прокурорів, які ведуть три основні провадження щодо групи "Приват".

Акцентуємо, в Європейському союзі нагадали Україні про важливість розслідування можливих корупційних махінацій колишніх власників ПриватБанку.

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