Оприлюднено список компаній, які потрапили під санкції РНБО: серед них "Росспівробітництво"

Під санкції Ради національної безпеки і оборони України потрапили 79 юридичних осіб, серед яких – кремлівська організація "Росспівробітництво".

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №140/2021, яким він ввів в дію відповідне рішення РНБО (щоб подивитися повний список, доскрольте сторінку до кінця).

Обмежувальні заходи проти всіх компаній, які пов'язані з фізособами, що потрапили під санкції за контрабанду, діятимуть три роки.

Зазначимо, що "Росспівробітництво" є федеральним органом виконавчої влади РФ, який надає держпослуги і управляє держмайном в сфері забезпечення і розвитку міжнародних відносин. В Україні є філія відомства – Російський центр науки і культури в Києві, який назвав Тараса Шевченка "російсько-українським поетом".

Раніше в МЗС РФ відреагували на обмежувальні заходи щодо "Росспівробітництва".

Указ президента Зеленського.

Рішення РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня РНБО запровадила санкції проти 10 фізичних осіб (докладніше про них – тут), яких назвали топконтрабандистами України. Президент Володимир Зеленський своїм указом від 3 квітня ввів рішення в дію.