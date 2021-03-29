НАБУ оголосило в розшук колишнього голову правління ПриватБанку

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Його підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн банку перед націоналізацією наприкінці 2016-го. Таку постанову виніс детектив НАБУ, повідомляє "Укрінформ".

Раніше НАБУ оголосило підозру ексчиновникам ПриватБанку – колишньому главі правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн. За версією слідства, в останній день перед зізнанням банку в грудні 2016 року ексглава надіслав до банківської установи, розташованої в одній із країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів ПриватБанку, які зберігалися на кореспондентському рахунку в цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадові особи банку підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни в баланс банку, в раніше створені електронні документи в електронній системі банку. Все для того, щоб потім приховати цей злочин.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті майна колишнього глави правління ПриватБанку Олександра Дубілета, якого НАБУ підозрює в зловживаннях і котрий перебуває за межами країни.

У лютому Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру топчиновникам ПриватБанку.

Йдеться про колишнього голову правління банку Олександра Дубілета; колишнього першого заступника голови правління Володимира Яценка; колишню керівницю одного з підрозділів фінустанови, яка одночасно обіймала посаду першого заступника голови правління в пов'язаній із банком страховій компанії, Олену Бичихіну.

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