Кабмін попросять скасувати заборону на продаж побутових товарів у локдаун

У Кабінет міністрів України мають намір передати правки, які скасують заборону на продаж під час локдауну (8-24 січня) товарів повсякденного попиту.

Про це заявили в Центрі громадського здоров'я, передає "Сегодня". Нагадаємо, що, згідно з чинними правилами, у жорсткий карантин українці не зможуть купити в магазинах побутову хімію, інструменти, одяг, пресу, дитячі товари для навчання. Ці групи товарів можна буде замовити через інтернет.

За словами гендиректорки директорату громадського здоров'я та профільних захворювань Ірини Руденко, правки на розгляд уряду передадуть 5 січня.

"Усі ці звернення, які до нас надходили – і щодо соціалки, і від Американської торговельної палати, і від інших міністерств – ми їх опрацювали й запропонуємо завтра [5 січня] внести точкові зміни. Там буде частина цих пропозицій врахована", – сказала Руденко.

Нагадаємо, що експерти Американської торговельної палати назвали заборону на продаж у супермаркетах певних груп товарів "обмеженням прав споживачів".

У локдаун дозволили торгувати тільки продуктами харчування, ліками, виробами медичного призначення, засобами гігієни та зв'язку, а також кормами, ветеринарними препаратами, насінням, засобами захисту рослин.

Як писав OBOZREVATEL: