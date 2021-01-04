В Украине с 8 января запретят продажу ряда повседневных товаров: решение раскритиковали

В Украине на время локдауна 8-24 января запретили продажу ряда повседневных товаров, эксперты Американской торговой палаты назвали это "ограничением прав потребителей".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации. Запрет коснется продажи бытовой химии, одежды, прессы и других товаров.

Разрешено торговать в указанный период только продуктами питания, лекарствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиенами и связи, а также кормами, ветеринарными препаратами, семенами, средствами защиты растений.

Весь остальной ассортимент можно будет заказать только с адресной доставкой.

В Палате пояснили, что, согласно данному правилу, "даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежда, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения".

Продавцы будут вынуждены либо закрыть соответствующие отделы либо запретить расчет за данные категории товаров на кассе.

"По мнению компаний-членов Палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально может привести к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах", – говорится в заявлении.

Решение Кабинета министров Украины эксперты организации назвали "нелогичным" и "указывающим на возможные дополнительные убытки от такой нормы и недовольство потребителей".

Локдаун, или "карантин зимних каникул", в Украине должны ввести с 8 по 24 января 2021 года.

При этом Кабмин имеет право сделать это безотлагательно, если будет резкий рост количества заболевших.

Усиленный карантин предусматривает запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.

В то же время будут работать:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

соответственно, будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

салоны красоты и парикмахерские – только по предварительной записи, без ожидания в помещении.

Транспорт продолжит работать с ограничениями "оранжевой" зоны:

Маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

Метро продолжит перевозить пассажиров без ограничения количеством мест для сидения.

Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений. При этом во время путешествий за границу следует проверять условия въезда/выезда, которые установлены для украинцев.

Операторы почтовой связи продолжат работу в обычном режиме.

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны. В то же время карантин – это ограничение для населения, которые призваны остановить темпы распространения вируса, при этом не влияя существенно на привычный ритм жизни населения.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Офисе президента якобы рассматривают несколько вариантов действий по локдауну с 8 января, среди которых есть и его отмена.

Кейс локдауна якобы обсуждается потому, что его введение в момент, когда статистика уменьшается, является странным решением.