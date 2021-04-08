Косюк продає яхти після того, як вибув зі списку найбагатших людей світу – Forbes

Бізнесмен, засновник "Миронівського хлібопродукту" (МХП) Юрій Косюк виставив на продаж дві яхти. У 2020 році його бізнес зазнав збитків у $133 млн.

Про це повідомляє Forbes. Косюк виставив на продаж 85-метрову яхту АСЕ та 67-метрову Garcon. Запитувана ціна за яхти – 119 млн євро і 24 млн євро відповідно.

Яхта АСЕ – плавуча п'ятипалубна вілла з вертолітним майданчиком. Вона може прийняти на борт 10 гостей і 30 членів екіпажу. Тоннаж яхти – 2732 т, максимальна швидкість – 31 км/год.

Яхта завжди ходила в супроводі Garсon, побудованої на голландській верфі Damen Shipyards за 25-30 млн євро. На 67-метровому судні можна припаркувати вертоліт і зберігати водні мотоцикли, надувні човни, мотоцикли, каяки і байдарки. Яхта розрахована на команду з дев'яти осіб, але кают досить для 21. Завданням Garсon було першою знаходити найкращі бухти, причали, стоянки і добиратися до них раніше від основного судна.

За словами дизайнерів, клієнт хотів побудувати яхту для сімейного відпочинку, але щоб на ній було весело проводити час і вона відображала його характер та інтереси. Надихатися Косюк відправив дизайнерів у лондонський The Ritz. "Щоб краще зрозуміти бриф і бачення клієнта, ми пів року відвідували готель", – говорить директор із яхт і авіації студії Winch Design Джим Діксон.

Зазначається, що продаж яхт допоможе Косюку погасити борг перед власною компанією. У 2019-му рада директорів МХП видала компанії Косюка WTI Trading Limited, яка володіє 59,7% акцій МХП, кредитну лінію до $80 млн. Протягом двох років він брав різні суми в борг і частково погашав кредит, щоб не вийти за кредитний ліміт.

За два роки він виплатив МХП $27,3 млн. Решту $67,4 млн засновник МХП має повернути до грудня 2021-го.

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