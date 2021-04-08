Косюк продает яхты после того, как выбыл из списка богатейших людей мира – Forbes

Бизнесмен, основатель "Мироновского хлебопродукта" (МХП) Юрий Косюк выставил на продажу две яхты. В 2020 году его бизнес понес убыток в $133 млн.

Об этом сообщает Forbes. Косюк выставил на продажу 85-метровую яхту АСЕ и 67-метровую Garcon. Запрашиваемая цена за яхты – 119 млн евро и 24 млн евро соответственно.

Яхта АСЕ – плавучая пятипалубная вилла с вертолетной площадкой. Она может принять на борт 10 гостей и 30 членов экипажа. Тоннаж яхты – 2732 т, максимальная скорость – 31 км/ч.

Яхта всегда ходила в сопровождении Garсon, построенной на голландской верфи Damen Shipyards за 25–30 млн евро. На 67-метровом судне можно припарковать вертолет и хранить водные мотоциклы, надувные лодки, мотоциклы, каяки и байдарки. Яхта рассчитана на команду из девяти человек, но кают достаточно для 21-го. Задачей Garсon было первой находить лучшие бухты, причалы, стоянки и добираться до них раньше основного судна.

По словам дизайнеров, клиент хотел построить яхту для семейного отдыха, но чтобы на ней было весело проводить время и она отображала его характер и интересы. Вдохновляться Косюк отправил дизайнеров в лондонский The Ritz. "Чтобы лучше понять бриф и видение клиента, мы полгода посещали отель", – говорит директор по яхтам и авиации студии Winch Design Джим Диксон.

Отмечается, что продажа яхт поможет Косюку погасить долг перед собственной компанией. В 2019 году совет директоров МХП выдал компании Косюка WTI Trading Limited, которая владеет 59,7% акций МХП кредитную линию до $80 млн. На протяжении двух лет он брал разные суммы в долг и частично погашал кредит, чтобы не выйти за кредитный лимит.

За два года он выплатил МХП $27,3 млн. Оставшиеся $67,4 млн основатель МХП должен вернуть до декабря 2021-го.

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