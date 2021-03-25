Українців без згоди переведуть на нові тарифи на газ: які умови та ціни

В Україні з 1 квітня перестануть контролювати тариф на газ. А вже з 1 травня всіх українців переведуть на нові тарифи – річні. В підсумку платити за блакитне паливо доведеться протягом року рівними порціями.

Про те, як і чому зміняться правила і скільки заплатимо за газ, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Річний тариф дозволяє продавати блакитне паливо за усередненою фіксованою ціною 12 місяців, і це дає можливість знизити зимові коливання. Ціни на рік діяли і минулого року, але пропонували їх не всі постачальники, й українці, не розібравшись, рідко переходили на нові умови.

Проблема в тому, що річний тариф в Україні введуть у травні, хоча вигідно це робити влітку. Влітку вартість газу може бути в кілька разів нижчою, ніж в опалювальний сезон.

За бажанням можна перейти і на місячний тариф, який діяв минулого року. Ринкові правила залишаться: можна буде в будь-який момент перейти з річного на місячний тариф або поміняти свого постачальника.

Експерт Української енергетичної асоціації Валентин Землянський вважає, що вартість кубометра буде на рівні близько 8 грн за куб. "На тлі досить високих цін, із високою часткою ймовірності можна прогнозувати, що ціна річного контракту на газ, на який українці повинні перейти з 1 травня, як і ціна квітня, буде на рівні 8 і більше гривень за кубометр", – пише Землянський у публікації на офіційній сторінці організації у Facebook.

З цією думкою погоджується координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, таке рішення може нашкодити українцям. Зазвичай дешевий газ з'являється на ринку вже ближче до літа. Якщо дати можливість постачальникам опублікувати річну пропозицію не у квітні, а після "низького" сезону, то ціна може бути значно нижчою.

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