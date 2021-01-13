План Тимошенко дозволить знизити тариф на газ втричі, його потрібно терміново втілити, – експерт

В Україні через некомпетентність уряду мільйони громадян опинилися на межі виживання. Врятувати ситуацію здатне термінове втілення в життя плану Юлії Тимошенко. З його допомогою тариф на газ можна знизити втричі.

Про це заявив на своїй сторінці Facebook політичний експерт Дмитро Корнійчук. "Чи існують реальні механізми зменшення в рази вартості газу? Звісно. І вони запропоновані двічі прем’єром Юлією Тимошенко. Найперше - віддати українцям газ за ціною закупки з підземних сховищ, де сьогодні рекордні запаси за весь час незалежності, майже 30 мільярдів кубів, а також пустити з мінімальною рентабельністю на потреби населення газ українського видобутку, який нам сьогодні також продають втричі дорожче собівартості", – зазначив експерт.

На його думку, чітка та компетентна стратегія дозволила Тимошенко пройти кризу 2008-2009 років без підвищення тарифів. Сьогоднішня ситуація потребує якраз такого досвідченого менеджера, здатного керуватися винятково добробутом людей та інтересами держави.

"Тарифи на газ можна знизити в рази. Просто на чолі Кабміну мають стояти досвідчені та професійні політики-державники рівня Тимошенко, а не дилетанти, які грабують свій народ", - вважає Корнійчук.

Заклик Тимошенко до місцевих депутатів ініціювати скликання позачергових сесій рад різного рівня та вимагати від уряду скасування антисоціальних тарифів на газ та його транспортування експерт назвав слушною ідеєю, позаяк влада не раз довела, що не розуміє потреб людей.

"Зеленському пора нарешті визначитися. Або він підтримує тих політиків і чиновників, які остаточно знищать країну, але відповідальність за їхні непрофесійні дії в очах людей все одно нестиме президент. Або пора нарешті почати співпрацювати з професійними антикризовими менеджерами", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL: