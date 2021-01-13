Нові ціни на газ з'являться вже в лютому, їх узгодять з МВФ: Разумков зібрав фракції

Нові ціни на газ в Україні (6,99 грн за кубометр) будуть діяти вже з лютого. В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко погодить їх з МВФ. При цьому замість скасованих пільгових тарифів на опалення впровадять новий механізм монетизації субсидій.

Про це розповіли прем'єрміністр Денис Шмигаль і глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв під час зустрічі з депутатськими фракціями, яку 13 січня зібрав глава Верховної Ради Дмитро Разумков. "Сьогодні о 16:00 Голова Парламенту збирав голів фракцій і груп з питань тарифів. З гостей: прем'єр, в.о. міністра енергетики, глава "Нафтогазу", – написав на своїй сторінці в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Що розповіли депутатам:

Прем'єр поінформував про рішення держрегулювання цін на газ з лютого на період карантину (фактично до кінця опалювального сезону до 120 днів).

У цьому питанні розраховують на підтримку МВФ. Вітренко 13 січня проведе з ними переговори.

Уряд хоче дати механізм у вигляді монетизації субсидії замість скасованої пільги.

Щодо збільшення грошей на субсидії в Бюджеті 2021: Кабмін поки розраховує, що існуючих 36 млрд грн буде достатньо.

Щодо законів: Раду Кабмін просить ухвалити законопроєкт "про малі облгази" (деталі не озвучувалися) ..

Кабмін не виключає повторне голосування за Міністра енергетики на найближчому пленарному тижні.

Железняк написав про підсумки наради t.me/yzheleznyak

"Всякі креативні варіанти, які звучали – позачергове засідання Ради або ухвалення постанов Ради про зниження тарифів – не розглядаються. Перший пленарний день (26 січня) нового року почнеться із заслуховування прем'єра з питання тарифів", – написав Железняк.

Прес-служба "Слуги народу" також опублікувала заяву глави партії Олександра Корнієнка: "Рішення просте – встановити верхню ціну на газ 6,99 грн за кубометр в опалювальний сезон-карантин. Карантинні заходи триватимуть до 28 лютого, і ця знижена ціна буде діяти і для березня також".

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