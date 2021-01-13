Новые цены на газ появятся уже в феврале, их согласуют с МВФ: Разумков собрал фракции

Новые цены на газ в Украине (6,99 грн за кубометр) будут действовать уже с февраля. И.о. министра энергетики Юрий Витренко согласует их с МВФ. При этом вместо отменных льготных тарифов на отопления внедрят новый механизм монетизации субсидий.

Об этом рассказали премьер-министр Денис Шмыгаль и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев во время встречи с депутатскими фракциями, которую 13 января собрал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. "Сегодня в 16:00 Глава Парламента собирал глав фракций и групп по вопросам тарифов. Из гостей: премьер, и.о. министра энергетики, глава "Нафтогаза", – написал на своей страницы в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Что рассказали депутатам:

Премьер проинформировал про решение госрегулирования цен на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона до 120 дней).

В этом вопросе рассчитывают на поддержку МВФ . Витренко 13 января проведет с ними переговоры.

Правительство хочет дать механизм в виде монетизации субсидии вместо отменённой льготы.

По увеличению денег на субсидии в Бюджете 2021: Кабмин пока рассчитывает, что существующих 36 млрд грн будет достаточно.

По законам: Раду пока только Кабмин просит принять законопроект "про малые облгазы" (детали не озвучивались)..

Кабмин не исключает повторное голосование за Министра энергетики на ближайшей пленарной неделе.

Железняк написал об итогах совещания t.me/yzheleznyak

"Всякие креативные варианты, которые звучали – внеочередное заседание Рады или принятие постановлений Рады про снижение тарифов – не рассматриваются. Первый пленарный день (26 января) нового года начнется с заслушивания премьера по вопросу тарифов", – написал Железняк.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: