'Нафтогаз' заявив, що в Україні можуть зірвати залишок опалювального сезону

"Нафтогаз" повідомив, що борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу стале проходження опалювального сезону у населених пунктах 15 регіонів.

"56 підприємств теплоенергетики не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків" – заявили представники національної акціонерної компанії. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Для надання газу у квітні виробники теплової енергії мають сплатити понад 820 млн грн.

"Щоб убезпечити своїх клієнтів та успішно відпрацювати увесь опалювальний сезон, виробники тепла мають виконувати обов’язкові умови постачання газу. "Нафтогаз" закликає тепловиробників, що не дотримуються вимог законодавства для отримання газу на пільгових умовах ПСО, привести свої розрахунки до належного рівня", – резюмували у НАК.

Нагадаємо, українці в січні отримали оновлені платіжки за комуналку: ціну на природний газ для населення було збільшено на 14%. Після цього країною прокотилася хвиля протестів проти підвищення тарифів.

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