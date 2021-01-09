Газ в Україні може різко подорожчати в лютому: що буде з цінами

Середньозважена ціна на газ в Україні з грудня 2020-го по січень 2021-го зросла на 16,4% до 7,5 грн за кубометр. При цьому за цей же період вартість пального на голландською хабі TTF збільшилася на 14,6%. В результаті тариф відповідно може збільшитися і на газ для простих українців.

Такі ціни вказані в даних котирувань Української енергетичної біржі. Відзначимо, традиційно блакетне паливо дорожчає як мінімум до лютого через зростання обсягів споживання. Якщо зараз мінімальна вартість блакитного палива для українців коливається близько 7 грн за куб, то вже в наступному місяці може скласти понад 8 грн.

З серпня 2020-го уряд не контролює тарифи для населення. Кожен постачальник (а їх кілька десятків) самостійно встановлює ціну. Водночас українці можуть вибирати, у кого і за якою ціною купувати блакитне паливо.

В одному багатоквартирному будинку може бути відразу декілька постачальників. Міняти їх можна без згоди сусідів кожній квартирі окремо. Ознайомитися з цінами у різних постачальників можна тут. Помінявши постачальника, можна знизити витрати приблизно на 41%.

Для розуміння:

із 2020 року тариф на газ розділили на дві складові: за саме блакитне паливо і за його доставку та розподіл (абонплата);

абонплату треба вносити щомісяця, навіть якщо взагалі не користувалися газом;

розмір залежить від обсягів споживання в "газовий" сезон (із жовтня до жовтня минулого року);

якщо за "газовий" сезон витратили 700 кубів, то абонплату потрібно буде вносити за 50 кубометрів на місяць (загальний обсяг ділиться на 12 місяців).

Як раніше писав OBOZREVATEL: