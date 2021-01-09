Газ в Украине может резко подорожать в феврале: что будет с ценами

Средневзвешенная цена на газ в Украине с декабря 2020-го по январь 2021-го выросла на 16,4% до 7,5 грн за кубометр. При этом за этот же период стоимость топлива на на голландском хабе TTF увеличилась на 14,6%. В результате тариф соответственно может увеличиться и на газ для простых украинцев.

Такие цены указаны в данных котировок Украинской энергетической биржи. Отметим, традиционно голубое топливо дорожает как минимум до февраля из-за роста объемов потребления. Если сейчас минимальная стоимость голубого топлива для украинцев колеблется около 7 грн за куб, то уже в следующем месяце может составить более 8 грн.

С августа 2020-го правительство не контролирует тарифы для населения. Каждый поставщик (а их несколько десятков) самостоятельно устанавливает цену. В то же время украинцы могут выбирать, у кого и по какой цене покупать голубое топливо.

В одном многоквартирном доме может быть сразу несколько поставщиков. Менять их можно без согласия соседей каждой квартире отдельно. Ознакомиться с ценами у разных поставщиков можно здесь. Поменяв поставщика, можно снизить расходы примерно на 41%.

Для понимания:

с 2020 года тариф на газ разделили на две составляющие : за само голубое топливо и за его доставку и распределение (абонплата);

"абонплату" нужно вносить ежемесячно, даже если вообще не пользовались газом;

ее размер зависит от объемов потребления в "газовый" сезон (с октября по октябрь прошедшего года);

если за "газовый сезон" потратили 700 кубов, то платеж нужно будет вносить за 50 кубометров в месяц (общий объем делится на 12 месяцев).

Как ранее писал OBOZREVATEL: