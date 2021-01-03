Украинцы могут платить за газ на 41% меньше: как резко снизить суммы в платежках

В Украине любой украинец может заменить поставщика газа. В одном многоквартирном доме по закону могут работать десятки разных поставщиков, с разными тарифами и условиями.

О том, сколько можно сэкономить, заменив поставщика, читайте в материале OBOZREVATEL.

В январе минимальный тариф на газ составляет 6,99 грн, а максимальный около 9,9 грн. Если вы пользуетесь только газовой плитой и живете в многоквартирном доме, разница будет незначительной. Если же, к примеру, вы отапливаете дом газом, экономия может составить несколько сотен гривен в месяц.

К примеру, если на отопление уходит 150 кубов в месяц, с минимальным тарифом это 1 048 грн, а с максимальным – 1486 грн. То есть поменяв поставщика в таком случае можно будет экономить более 400 грн в месяц.

У кого самые низкие тарифы:

"Газ АП" – 6,99 грн за куб;

Megawatt – 7,05 грн за куб;

"Агросинтез Трейдинг" – 7,08 грн за куб;

"Энергетические ресурсы Украины" – 7,11 грн за куб;

"Аскания Энерджи" – 7,2 грн за куб;

"Нафтогаз" – 7,224 грн за куб.

Разница в тарифах составляет более 41%. То есть, чтобы платить меньше, достаточно всего лишь поменять своего поставщика.

В Украине с 1 августа 2020-го Кабинет министров не диктует "Нафтогазу", по какой цене продавать газ. Каждый сам за себя: поставщики на местах (у большинства украинцев это региональные "газсбыты") покупает голубое топливо по рыночной цене, а потом продают его простым украинцам.

На розничный рынок вышел и НАК – создал специальный дивизион, который должен привлекать простых украинцев подписывать прямые договора.

Если вы нашли лучшую цену или по какой-то причине не хотите дальше сотрудничать со своим поставщиком, за считанные дни можно изменить компанию. Газ вы будете получать тот же, но платить за него будете другой компании.

Чтобы задержать клиентов, прежние поставщики часто присылают долги задним числом (пересчитывают объем использованного голубого топлива с учетом температурного коэффициента, мол, зависимо от того, какая температура на улице и где установлен счетчик, объем может меняться).

Поменять поставщика можно буквально "в один клик". Для этого стоит заполнить заявку на сайте своей компании.

Подать заявление новому поставщику в офисе или онлайн (к заявлению прикрепить копии паспорта, ИНН, документы на право собственности / пользование жильем или последнюю платежку);

получить подтверждение о переходе, который автоматически осуществится в течение 3-21 дня.

При этом новый поставщик сам сообщит предыдущему о желании потребителя сделать такой переход. Таким образом, действующий поставщик никак не может давить на клиента и создавать ему препятствия.

Важно, что выбирать поставщика можно не только жителям частных домов, но и квартир. Ведь поставщик заключает договор не с ОСМД, а с каждым конкретным потребителем. Да, у вас и вашего соседа могут быть разные поставщики газа и соответственно – разная цена.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.