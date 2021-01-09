Біткоїну напророкували стрибок до 80 тисяч доларів, за яким послідує обвал

Курс біткоїна в середньостроковій перспективі може підскочити до 70-80 тисяч доларів.

Однак за зростанням піде відкат на 40%, прогнозує генеральний директор цифрового активу фірми Panxora Гевін Сміт у коментарі Coindesk.

"Протягом трирічного періоду, це великий актив. Але в довгостроковій перспективі існує ризик того, що технологічні розробки можуть обігнати біткоїн. Завжди небезпечно повністю ігнорувати ризик", – зазначив Сміт.

Інші аналітики також очікують падіння біткоїна, перш за все, через нестабільність криптовалюти. За їх словами, можливі подальші стрибки у вартості не викликатимуть подив. Однак у результаті монета може повернутися до рівнів, які спостерігаються зараз.

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

В останні дні вартість біткоїна різко пішла вгору після того, як у Вашингтоні після багатотисячного мітингу прихильників президента Дональда Трампа протестувальники рушили на штурм Капітолію, щоб перешкодити формальному затвердженню результатів виборів.

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