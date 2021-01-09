Биткоину предсказали скачок до 80 тысяч долларов, за которым последует обвал

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Биткоину предсказали скачок до 80 тысяч долларов, за которым последует обвал

Курс биткоина в среднесрочной перспективе может подскочить до 70-80 тысяч долларов.

Однако за ростом последует откат на 40%, прогнозирует генеральный директор цифрового актива фирмы Panxora Гэвин Смит в комментарии Coindesk.

"В течение трехлетнего периода, это большой актив. Но в долгосрочной перспективе существует риск того, что технологические разработки могут обогнать биткоин. Всегда опасно полностью игнорировать риск", – отметил Смит.

Другие аналитики также ожидают падения биткоина, прежде всего, из-за нестабильности криптовалюты. По их словам, возможные дальнейшие прыжки в стоимости не будут вызывать удивление. Однако в итоге монета может вернуться к уровням, которые наблюдаются сейчас.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

В последние дни стоимость биткоина резко пошла вверх после того, как в Вашингтоне после многотысячного митинга сторонников президента Дональда Трампа протестующие двинулись на штурм Капитолия, чтобы помешать формальному утверждению результатов выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

  • В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

  • Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.

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