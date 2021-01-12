Ціни на газ рекордно зросли і побили дворічний рекорд: скільки коштує

Ціна на газ на найбільшому європейському хабі TTF 11 січня виросла на рекордні 10% і досягла позначки в 258 доларів за тисячу кубометрів. Це рекордна за два роки відмітка.

Про це йдеться в даних біржових торгів, які опубліковано Рowernext. Таке зростання пов'язане зі зміною погодних умов у Європі. Разом із похолоданням зростає споживання блакитного палива, водночас зростає і ціна.

Зазначимо, від вартості газу в Європі залежать також тарифи і в Україні. Зараз ціна змінюється щомісяця. За різними оцінками, вже в лютому 2021-го українці платитимуть на 15% більше. До того ж у Кабміні вже розробили зміни, які дозволять у ручному порядку регулювати ціни і нібито дадуть можливість різко знизити їх.

Українці платять за газ за тарифами з націнкою в 33%, підрахували в Міненерго. Кабінет міністрів планує повернути регуляцію цін, яку скасували ще в серпні 2020-го. Всіх постачальників зобов'яжуть продавати блакитне паливо за ціною "хаб мінус" з обмеженою націнкою.

Повернення впливу Кабміну на вартість газу для населення фактично призведе до згортання ринкових механізмів. Зараз в Україні працюють десятки постачальників блакитного палива, які конкурують між собою зокрема й ціною. Тим часом як українці виходять на протести через високі ціни на газ, лише кілька відсотків громадян обрали собі постачальників, які пропонують ціни на 30-40% нижчі.

Як раніше писав OBOZREVATEL: