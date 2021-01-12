Цены на газ подскочили и побили двухгодичный рекорд: сколько стоит

Цена на газ на крупнейшем европейском хабе TTF 11 января выросла на рекордные 10% и достигли отметки в 258 долларов за тысячу кубометров. Это рекордная за два года отметка.

Об этом говорится в данных биржевых торгах, которые опубликованы Рowernext. Такой рост связан с изменением погодным условий в Европе. Вместе с похолоданием растет потребление голубого топлива, вместе с тем растет и цена.

Отметим, от стоимости газа в Европе зависят также тарифы и в Украине. Сейчас цена меняется ежемесячно. По разным оценкам уже в феврале 2021-го украинцы будут платить на 15% больше. При этом в Кабмине уже разработали изменения, которые позволят в ручном порядке регулировать цены и якобы дадут возможность резко снизить цены.

Украинцы платят за газ по тарифам с наценкой 33%, подсчитали в Минэнерго. Кабинет министров планирует вернуть регуляцию цен, которую отменили еще в августе 2020-го. Всех поставщиков обяжут продавать голубое топливо по цене "хаб минус" с ограниченной наценкой.

Возвращение влияния Кабмина на стоимость газа для населения фактически приведет к сворачиванию рыночных механизмов. Сейчас в Украине работают десятки поставщиков голубого топлива, которые конкурируют между собой, в том числе и ценой. В то время как украинцы выходят на протесты из-за высоких цен на газ, лишь несколько процентов граждан выбрали себе поставщиков, которые предлагают цены на 30-40% ниже.

Как ранее писал OBOZREVATEL: