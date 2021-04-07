Рада і Кабмін відмовляються підтримати сферу спорту: чому законопроєкт "завис" у комітетах

Законопроєкт №4577, покликаний підтримати постраждалу від карантину сферу спорту, отримав негативний висновок профільного комітету і деяких міністерств. Це поставило під загрозу можливість його подальшого розгляду в залі. А тим часом спортивні заходи в Україні знову залишилися без глядачів, а значить – без прибутку для клубів і федерацій.

Чому держава відмовляється піти назустріч спортсменам – дізнавався OBOZREVATEL.

Законопроєкт №4577 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту" зареєстрували в парламенті ще на початку січня. У ньому пропонується зменшити податкову ставку на реалізацію квитків на спортивні заходи всеукраїнського та міжнародного рівня. Якщо стандартна ставка для таких операцій, як і для всіх, які підлягають оподаткуванню, дорівнювала 20%, то в законопроєкті ПДВ пропонують знизити до 7%.

Коли податок знизиться, організатори спортивних заходів зможуть дозволити собі зменшити ціни на квитки, щоб залучити глядачів, але не будуть втрачати прибуток, заявляв в інтерв'ю OBOZREVATEL один із авторів законопроєкту, народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.

Справа в тому, що продаж квитків – це один із найважливіших елементів фінансування спортивних організацій, а для деяких – ключова частина доходу. Це гроші, які федерації і спортивні клуби витрачають на оренду приміщень, комунальні послуги, оплату праці спортсменів та тренерів. У періоди посилення карантину спортивні заходи закривають для глядачів, тому сфера зазнає величезних збитків.

Цей законопроєкт розробили з урахуванням Директиви ЄС 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість. Відповідно до цього документа передбачено право застосування знижених ставок ПДВ до постачання певних товарів або надання послуг, серед яких – доступ на спортивні заходи. І це право активно використовують по всьому ЄС.

Уже 16 країн Європи ухвалили відповідні документи, за якими ввели спрощене оподаткування для входу/допуску на спортивні заходи, а також використання спортивних об'єктів. Нові податкові ставки коливаються від 3% до 15%.

Ситуація за країнами така:

Австрія 13% – вхід на спортивні заходи;

Бельгія 6% – допуск на спортивні заходи, використання спортивних об'єктів;

Кіпр 5% – вхід на спортивні заходи, використання спортивних об'єктів;

Чехія 15% – допуск на спортивні заходи, використання спортивних об'єктів;

Фінляндія 10% – допуск на спортивні заходи, використання спортивних об'єктів;

Франція – 5,5% – вхід на спортивні заходи;

Німеччина 7% – вхід на спортивні заходи;

Ірландія 9% – використання спортивних об'єктів;

Італія 10% – допуск на спортивні заходи;

Люксембург 3% – вхід на спортивні заходи, використання спортивних об'єктів;

Мальта 7% – використання спортивних об'єктів;

Нідерланди 9% – вхід на спортивні заходи, використання спортивних об'єктів;

Румунія 5% – допуск на спортивні заходи;

Словенія 9,5% – допуск на спортивні заходи, використання спортивних об'єктів;

Іспанія 10% – допуск на спортивні заходи (тільки непрофесійні спортивні заходи).

Міністерство молоді та спорту, а також Комітет Верховної Ради з питань молоді та спорту підтримали законопроєкт №4577 і виступили за зниження ПДВ. Але ідея зіткнулася з протидією. Не схвалили його в Державній податковій службі, Міністерстві фінансів, а в Мін'юсті зазначили, що документ потребує доопрацювання.

"Реалізація положень законопроєкту матиме негативний вплив на дохідну частину державного бюджету. Зниження ставки податку на додану вартість на товари/послуги може призвести до розбалансування державного бюджету України та, як наслідок, невиконання його видаткової частини. Це створить необхідність пошуку додаткових коштів для покриття дефіциту бюджету", – йдеться у висновку Мінфіну.

З огляду на це профільний комітет із питань фінансів, податкової та митної політики законопроєкт поки не підтримав.

"У нас триває дискусія з профільним комітетом, – говорить Жан Беленюк. – Ми спочатку розуміли, що це питання, найімовірніше, буде важко через нього проходити. Такі речі, які дають певні пільги, у нас складно приймаються. Але я сподіваюся, з часом ми все-таки зможемо відстояти правильну для спортсменів і спорту позицію з цього питання".

Спортсмени, представники спортивних клубів та федерацій негативно сприйняли такі затримки з ухваленням законопроєкту. У Федерації баскетболу України звернулися з відкритим листом до президента Володимира Зеленського, голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки та міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. У Федерації закликали їх "вжити всіх можливих заходів щодо введення податкових механізмів для надання державної підтримки спорту".

"Застосування зниженої ставки податку на додану вартість є одним із дієвих механізмів підтримки спорту, сприяє зниженню ціни споживання і збільшення обсягу спожитих послуг, про що свідчить досвід низки країн світу, які застосовують такі преференції", – йдеться у відкритому листі.

Також представники Федерації відзначили, що сфера культури таку підтримку від держави вже отримала раніше. Ще в 2020-му до 7% був знижений ПДВ на поставки послуг із показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографічних, лялькових, циркових, звукових, світлових і інших вистав, постановок, виступів професійних художніх колективів, артистичних груп, акторів і артистів (виконавців), кінематографічних прем'єр, культурно-мистецьких заходів.

З огляду на такий прецедент представники сфери спорту також сподіваються, що їм вдасться отримати додаткову підтримку від держави. Особливо на тлі посилення карантину.