МВФ поставив Україні умови для нового траншу: що зміниться

Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив про те, що відновив переговори з Україною і висунув умови для отримання кредитного траншу.

"Порядок денний на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення набору реформ", – повідомив представник МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice) на традиційному брифінгу, передає "Інтерфакс".

Згідно з даними агентства, серед умов кредитора:

ухвалення закону про Вищу раду правосуддя;

зняття побоювань МВФ щодо втручання в роботу НАБУ і САП;

ухвалення вже внесених до Верховної Ради нових поправок до закону про Нацбанк і банки;

відмова від обмеження цін, введених цієї зими на газ;

ясність щодо бюджетних планів на 2022 рік і аудиту COVID-фонду.

На думку експертів, при вирішенні частини цих питань наступна місія щодо першого перегляду програми stand by може відвідати Україну орієнтовно в травні.

Нагадаємо, переговори України з МВФ закінчилися невдачею через те, що народні депутати не ухвалили закон про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Саме він повинен був дати старт судовій реформі. Його планували проголосувати ще восени. Але потрапив він у Раду тільки днями, вже після провалу місії.

Як повідомляв OBOZREVATEL: