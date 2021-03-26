МВФ поставил Украине условия для нового транша: что изменится
Международный валютный фонд (МВФ) заявил о том, что возобновил переговоры с Украиной и выдвинул условия для получения кредитного транша.
"Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение набора реформ", – сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) на традиционном брифинге, передает "Интерфакс".
Согласно данным агентства, среди условий кредитора:
принятие закона о Высшем совете правосудия;
снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП;
принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках;
отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на газ;
ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.
По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в мае.
Напомним, переговоры Украины с МВФ закончились неудачей из-за того, что народные депутаты не приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия. Именно он должен был дать старт судебной реформе. Его планировали проголосовать еще осенью. Но попал он в Раду только на днях, уже после провала миссии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Представитель МВФ в Украине рассказал, что обсуждали во время переговоров с МВФ и также отметил, что дискуссии будут продолжаться.
В Офисе президента считают, что никаких рисков для Украины из-за задержки кредита МВФ нет.
О новой программе с МВФ договорились еще летом 2020-го.