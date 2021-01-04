Загибель "Північного потоку-2" практично неминуча через рішення США – Atlantic Council

Сенат США почав 2021 рік з ухвалення Закону про оборонний бюджет (NDAA), який включає санкції, спрямовані на те, щоб знищити стратегічно важливий проєкт Кремля "Північний потік-2". Це означає майже неминучу загибель проєкту.

Про це йдеться в публікації американського аналітичного центру Atlantic Council. "Геополітичне значення цього закону неможливо переоцінити. Це означає майже неминучу загибель самого важливого енергетичного проєкту Путіна (Володимира, президента РФ – ред.) І не дозволяє Росії посилити контроль над поставками природного газу в ЄС", – йдеться в публікації.

Новий закон вводить санкції, які поширюються на страховиків і ліцензіатів. Якщо вони захочуть співпрацювати з російським проєктом, потраплять в "чорні списки" США. Це вже призвело до відмови однієї з великих компаній від участі в "Північному потоці-2".

"Введення нових жорстких санкцій США є серйозною стратегічну невдачу для Путіна і "Газпрому". Вартість незавершеного трубопроводу поки оцінюється в 11,6 млрд доларів США, водночас проєкт також спровокував політичну опозицію триваючої залежності Європи від Росії в поставках енергії на континент. Критики давно вказали на відсутність економічного обґрунтування для "Північного потоку 2". Вони розглядають його як геополітичне зброю і розглядають санкції США як спробу роззброїти Кремль", – йдеться в публікації.

Газопровід побудовано приблизно на 94% (2300 км із необхідних 2460 км). Через санкції США міжнародні компанії відмовилися співпрацювати з проєктом. Російський "Газпром" вирішив добудовувати "Північний потік – 2" самостійно.

Однак навіть якщо "трубу" вдасться завершити, перед її запуском потрібно отримати страхівку й сертифікат. США вже анонсували, що під санкції можуть потрапити й ті компанії, які допоможуть із завершальним етапом запуску. У результаті "Північний потік – 2" можуть так і не запустити.

"Північний потік – 2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзиті блакитного палива. Вартість "труби" – близько 9,5 млрд євро. Це один із найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ із Росії хочуть постачати безпосередньо до Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік – 2 ", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць стоянки в Німеччині попрямував у російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку – 2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, у якому йдеться про те, що під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку – 2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.