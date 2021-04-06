У Дніпрі 50-річна жінка потрапила в COVID-реанімацію відразу з приймального відділення: від легень залишилися маленькі живі ділянки

У реанімацію Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова потрапила 50-річна жінка, від легень якої через коронавірус "залишилися маленькі живі ділянки".

Маркери запалення у цієї пацієнтки перевищували норму в 16 разів. Про цей випадок у вівторок, 6 квітня, розповів головний лікар медичного закладу Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив медик, тепер Інна за "кілька кроків до одужання".

"Вона – 50-річна красива успішна жінка. З приймального, задихаючись, потрапила відразу до реанімації", – написав Риженко.

Завідувач реанімації Володимир Дубина був стриманий у прогнозах і призначив інфікованій COVID-19 прогресивну терапію, розповів лікар.

Під час обходу 3 квітня пацієнтка нікого не впізнавала, а все, що відбувалося в лікарні, абсолютно не пам'ятала.

Станом на 6 березня стан жінки покращився. Вона при тямі, її перевели до відділення COVID-терапії.

"Її мрії – побачити дочку. Вона скоро приїде з Лондона створити академію мистецтв. А поки – одужати", – написав головний лікар медзакладу.

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Нагадаємо, нещодавно Риженко розповідав, що реанімація лікарні імені Мечникова втричі перевантажена хворими на коронавірус, а молоді дівчата-медсестри падають від перегріву на чергуваннях.

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