У Дніпрі 50-річна жінка потрапила в COVID-реанімацію відразу з приймального відділення: від легень залишилися маленькі живі ділянки
У реанімацію Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова потрапила 50-річна жінка, від легень якої через коронавірус "залишилися маленькі живі ділянки".
Маркери запалення у цієї пацієнтки перевищували норму в 16 разів. Про цей випадок у вівторок, 6 квітня, розповів головний лікар медичного закладу Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив медик, тепер Інна за "кілька кроків до одужання".
"Вона – 50-річна красива успішна жінка. З приймального, задихаючись, потрапила відразу до реанімації", – написав Риженко.
Завідувач реанімації Володимир Дубина був стриманий у прогнозах і призначив інфікованій COVID-19 прогресивну терапію, розповів лікар.
Під час обходу 3 квітня пацієнтка нікого не впізнавала, а все, що відбувалося в лікарні, абсолютно не пам'ятала.
Станом на 6 березня стан жінки покращився. Вона при тямі, її перевели до відділення COVID-терапії.
"Її мрії – побачити дочку. Вона скоро приїде з Лондона створити академію мистецтв. А поки – одужати", – написав головний лікар медзакладу.
Нагадаємо, нещодавно Риженко розповідав, що реанімація лікарні імені Мечникова втричі перевантажена хворими на коронавірус, а молоді дівчата-медсестри падають від перегріву на чергуваннях.
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