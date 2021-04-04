У Харкові помер головний лікар, який впав у кому через COVID-19

Головний лікар 18-ї міської лікарні Харкова, 69-річний хірург Борис Менкус помер уранці 4 квітня через ускладнення, викликані коронавірусом.

Як повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, Менкус захворів на COVID-19 у жовтні минулого року після операції пацієнтові, у якого пізніше виявили коронавірус.

"Ситуація одразу була важкою – загострилися всі хронічні захворювання, насамперед цукровий діабет. Уся медицина міста Харкова чесно боролася за його життя... На жаль не вийшло... Він пішов з життя в стінах своєї рідної 18-ї лікарні", – повідомила чиновниця.

Борис Менкус працював у 18-й міській лікарні з 1978 року, а з 2005-го був її керівником. У нього залишилося двоє синів, молодший навчається в медуніверситеті Харкова.

Прощання з Борисом Менкусом відбудеться у вівторок, 6 квітня о 10:30, в Храмі Олександра Невського по вулиці академіка Павлова, 46, на території 3-ї обласної лікарні, повідомила Горбунова-Рубан.

Як писав OBOZREVATEL, 19 березня під час відпочинку в Єгипті від коронавірусу помер український лікар Юрій Юрасюк. Місцеві медики до останнього відмовлялися рятувати його. Чоловіка прийняли в лікарню лише через кілька днів, коли його стан погіршився до критичного.