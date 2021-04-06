В Днепре 50-летняя женщина попала в COVID-реанимацию сразу с приемного отделения: от легких остались маленькие живые участки
В реанимацию Днепропетровской областной больницы имени Мечникова попала 50-летняя женщина, от легких которой из-за коронавируса "остались маленькие живые участки".
Маркеры воспаления у этой пациентки превышали норму в 16 раз. Об этом случае во вторник, 6 апреля, рассказал главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.
Как отметил медик, теперь Инна в "нескольких шагах к выздоровлению".
"Она – 50-летняя красивая успешная женщина. С приемного, задыхаясь, попала сразу в реанимацию", – написал Рыженко.
Заведующий реанимацией Владимир Дубина был сдержан в прогнозах и назначил инфицированной COVID-19 прогрессивную терапию, рассказал врач.
Во время обхода 3 апреля пациентка никого не узнавала, а все, что происходило в больнице, абсолютно не помнила.
По состоянию на 6 марта состояние женщины улучшилось. Она в полном сознании, ее перевели в отделение COVID-терапии.
"Ее мечты – увидеть дочь. Она скоро приедет с Лондона создать академию искусств. А пока – выздороветь", – написал главный врач медучреждения.
Напомним, недавно Рыженко рассказывал, что реанимация больницы имени Мечникова втрое перегружена больными коронавирусом, а молодые девушки-медсестры падают от перегрева на дежурствах.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
в Виннице от осложнений, вызванных COVID-19, умер 42-летний следственный судья городского суда Игорь Чернюк.
4 апреля из-за коронавируса умер главный врач 18-й городской больницы Харькова, 69-летний хирург Борис Менкус.