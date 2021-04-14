Tucson для Китаю подовжили та форсували

Для вельми специфічного ринку Піднебесної компанія Hyundai підготувала особливу версію свого нового кросовера Tucson. Новинку подовжили і оснастили потужним мотором.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Tucson L, а саме так буде називатися новинка для китайського ринку, відрізняється від аналогічної моделі, запропонованої в Україні.

Довжина виросла з 4500 до 4670 мм, а колісну базу збільшили з 2680 до 2755 мм. Так що тепер автомобіль стане більш просторим і комфортним. Крім того, для китайської версії підготували власний дизайн інтер'єру

Зокрема, на приладовій панелі з'явився сенсорний дисплей інфо-розважальної системи діагоналлю 10,4 дюйма з операційною системою Baidu 3.0 і широкими комунікаційними функціями.

Але головна особливість новинки полягає у власному силовому агрегаті. Під капотом Tucson L розташовується бензиновий 1,5-літровий турбомотор потужністю 200 к.с. та обертовим моментом 253 Нм. У парі з ним буде доступний 7-ступіневий "робот" з двома зчепленнями. Спочатку для новинки буде доступний тільки передній привід, але пізніше обіцяють і версію 4х4.

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