Tucson для Китая удлинили и форсировали

Для весьма специфического рынка Поднебесной компания Hyundai подготовила особую версию своего нового кроссовера Tucson. Новинку удлинили и оснастили мощным мотором.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Tucson L, а именно так будет называться новинка для китайского рынка, отличается от аналогичной модели, предлагаемой в Украине.

Длина выросла с 4500 до 4670 мм, а колесную базу увеличили с 2680 до 2755 мм. Так что теперь автомобиль станет более просторным и комфортным. Кроме того, для китайской версии подготовили собственный дизайн интерьера

В частности, на приборной панели появился сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы диагональю 10,4 дюйма с операционной системой Baidu 3.0 и широкими коммуникационными функциями.

Но главная особенность новинки заключается в собственном силовом агрегате. Под капотом Tucson L располагается бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 253 Нм. В паре с ним будет доступен 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Первоначально для новинки будет доступен только передний привод, но позже обещают и версию 4х4.

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