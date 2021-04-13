Hyundai Staria полностью рассекретили

Корейская компания Hyundai продолжает активную экспансию по всем фронтам. К недавно представленному электромобилю Ioniq 5 прибавится не менее футуристичный минивэн Staria.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль отправиться в серийное производство именно в таком виде, каким его показали дизайнеры компании.

Hyundai Staria сменит на конвейере семейство вэнов Hyundai H-1/Starex. Среди ярких особенностей новинки – эффектная светодиодная светотехника с тонкой линией ДХО, опоясывающей переднюю часть машины, интегрированные в решетку радиатора фары и большая площадь остекления.

Новинка станет родоначальником большого семейства коммерческих моделей марки. На ее фоне все конкуренты выглядят пришельцами из прошлого века. Автомобиль получил совершенно новую платформу с поперечным расположением двигателя, передним приводом и независимой задней подвеской. По сравнению с Н-1 колесную базу увеличили с 3200 до 3273 мм. Размеры модели также выросли во всех направлениях. В длину автомобиль достигает 5253 мм (+ 103 мм), ширина увеличена до 1997 мм (+77 мм), а высота стала больше на 65 мм (1990 мм).

Семейство будет представлено как пассажирскими, так и грузовыми моделями. В частности, развозной фургон Staria Cargo имеет трехместный салон и грузовое отделение объемом 5м3, способное вместить 3 стандартные европаллеты. Также будет вариант комби с двумя рядами сидений и более скромным багажником.

Минивэн Hyundai Staria Tourer получил салон на 11 мест с 4-мя рядами сидений. Можно выбрать 9-местную конфигурацию, в которой на первом и втором рядах установлены по два раздельных кресла, причем, сиденья второго ряда можно развернуть против хода. Кроме того, покупателям будут предложены более дорогие варианты Staria Premium/Lounge с 9- или 7-местным салоном. В этом случает предусмотрена дорогая отделка и более комфортабельные кресла.

Для Staria будут доступны три двигателя на выбор. Турбодизель 2.2 VGT развивает мощность 177 л.с. и крутящий момент 431 Нм. Он будет доступен в паре с 6-ступенчатой "механикой" или 8-ступенчатым "автоматом", в моно или полноприводном исполнении. Бензиновая гамма представлена атмосферным V6 3.5 MPI (272 л.с., 331 Нм) и его версией с ГБО – 3.5 LPI (240 л.с., 314 Нм). В обоих случаях с ним работает 8-ступенчатая АКП.

Заказы на новинку в Южной Корее уже принимается, а стоимость стартутет с $22 тысячи долларов за фургон Staria Cargo и от $26 тысяч за минивэн Staria Tourer. Позже в семействе появятся разнообразные модификации, включая VIP-шатл, дом на колесах и машина скорой помощи.

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